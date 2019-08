Wer will Tagesmutter oder -vater werden?

Tagesmütter und Tagesväter begleiten Kinder in ihrer Entwicklung, fördern sie individuell und unterstützen sie dabei, die Welt zu erkunden. Die Kindertagespflege ist eine individuelle, familiennahe und flexible Betreuungsform mit Zukunft. Wenn man gerne mit Kindern arbeitet und Verantwortung übernehmen möchte, dann sollte man zum Informationsabend am Dienstag, 3. September, um 19 Uhr ins Mehrgenerationenhaus kommen. An diesem Abend erhalten Interessierte alle Informationen zum im Herbst beginnenden neuen Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen. Das Team des Mehrgenerationenhauses qualifiziert die Kursteilnehmer im Auftrag des Landratsamtes Bad Kissingen. Wer bei sich zuhause im familiären Umfeld bis zu fünf Kinder gleichzeitig betreuen möchte, kann die Chance ergreifen und selbstständige/r Tagesmutter/-vater werden. Kontakt und Infos unter Tel.: 0971/699 33 81 werktags von 10 bis 17 Uhr. sek