Wer will Schilder tragen?

Historische Persönlichkeiten inmitten der feiernden Menge, Pferdekutschen und blumengeschmückte Festzugswägen: Vom 26. bis 28. Juli findet Bad Kissingens größtes Stadtfest statt.

Für den Rakoczy-Festzug am Sonntag, 28. Juli, werden noch Schilderträger gesucht. Teilnehmen können Kinder ab acht Jahren. Die fleißigen Helfer erhalten als Dankeschön fünf Euro sowie zwei Gutscheine für freien Eintritt in das Terrassenschwimmbad Bad Kissingen. Interessierte können sich unter Tel.: 0971/ 804 82 76 oder per Mail unter sedlak@badkissingen.de anmelden.

Auch Vereine und Institutionen aus Bad Kissingen und dem Umkreis können sich engagieren und für einen bestimmten

Zeitraum bei den Zahlstellen mithelfen. Die Helfer erhalten 40 Cent pro verkauften Pin, der dem Verein oder der Institution zugutekommt. Anmeldung ist bei Frau Dotzer unter melli7@gmx.net möglich. red