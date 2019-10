Akteure und Sänger für das Krippenspiel am 24. Dezember um 15 Uhr in der Johanneskirche sucht die Kirchengemeinde Burghaig. Die Mitwirkenden, die zwischen fünf und zwölf Jahre alt sein sollten, treten dort als Schauspieler oder Sänger im Engelschor auf. Die erste Probe ist am Freitag, 11. Oktober, um 16.30 Uhr im Gemeindesaal im Burghaiger Kirchweg. red