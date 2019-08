Aura an der Saale 30.07.2019

Wer will mit zur Buchmesse?

Die Bücherei Aura an der Saale bietet am Sonntag, 20. Oktober, eine Fahrt zur Buchmesse nach Frankfurt an. Der Bus startet um 8 Uhr an der Festhalle in Aura, die Rückkunft ist gegen 20 Uhr angesetzt. ...