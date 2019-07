Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Eltmann weist darauf hin, dass für den Familienausflug nach Schloss Thurn am Sonntag, 28. Juli, noch Plätze frei sind. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Die Busfahrt ist frei, teilte der Verein weiter mit. Weitere Informationen gibt es unter den Telefonnummern 09522/1053 und 09522/3769522. In dem Schloss in der Gemeinde Heroldsbach bei Forchheim befindet sich ein Freizeitpark. Dort gib es viele Attraktionen für Kinder - und Erwachsene. red