Wer will, kann sich verabschieden

Steffen Standke Es war eine dramatische Silvesternacht, in der der herzkranke Rene Wolf aus Fuchsstadt sein Leben verlor. Das belegen Details, die seine Eltern jetzt veröffentlichten.

Der Tag vor dem Jahreswechsel war ruhig verlaufen und kaum anders als andere Tage, seitdem Rene Wolf und seine Mutter Silvia in Spanien leben. Der Siebenjährige durfte am Abend etwas länger aufbleiben, hatte deshalb einen ausgiebigen Mittagsschlaf gemacht. Am Nachmittag und frühen Abend spielte Rene mit seiner Mutter und Schwester Pia, die die Weihnachtsfeiertage und Silvester in Barcelona verbrachte.

Am späteren Abend gingen Silvia Wolf und ihre beiden Kinder vor die Tür, um die bunten Lichter am Himmel zu bestaunen. In Spanien wird der Jahreswechsel nicht privat mit Raketen und Böllern gefeiert, sondern offiziell mit Lichtshow und großem Feuerwerk.

Massive Schmerzen

Als die drei Fuchsstädter also draußen waren, ging alles ganz schnell. "Rene bekam auf einmal massivste Rücken- und Schulterschmerzen. Silvia ging sofort nach Hause; der Notarzt wurde alarmiert", heißt es aus der Familie.

Der kleine Rene atmete nicht mehr. Mutter Silvia versuchte sofort, ihn wiederzubeleben. Die Ärzte, die bald eintrafen, setzten die Reanimation über 45 Minuten lang fort, verabreichten ihm die notwendigen Medikamente. Nur ein kurzes Atmen noch; dann mussten die Ärzte aufgeben. Renes Herz war einfach zu schwach, um wieder schlagen zu können. Gegen 1.30 Uhr am Neujahrsmorgen stellten die Notärzte bei ihm die Todesursache fest: Herzstillstand. "Er starb, dank der Medikamente, ohne Schmerzen", heißt es.

In Barcelona eingeäschert

Am 4. Januar verabschiedeten die Eltern und Pia sich endgültig von dem Siebenjährigen; sein Körper wurde am Dreikönigstag in Barcelona verbrannt. Da war die Familie bereits wieder nach Deutschland zurückgekehrt. "In den nächsten Tagen soll die Urne dann nach Deutschland überführt werden", schreibt die Familie.

Sie dankt allen Menschen, die mit Rene immer auf eine Rettung gehofft und die Hilfsaktion samt Umzug nach Barcelona mit ihren Spenden möglich gemacht haben. Und sie möchte gerne die Urnenbeisetzung und Trauerfeier öffentlich durchführen, jeder solle die Möglichkeit erhalten, sich von Rene zu verabschieden. Die Trauerfeier ist am Mittwoch, 22. Januar 2020, um 14 Uhr in der Kirche in Fuchsstadt. Sie soll kindgerecht gestaltet werden, helle Kleidung sei ausdrücklich erwünscht, heißt es auf Renes Facebook-Seite. Die Kinder können Luftballons steigen lassen.

Spenden bleiben beim Verein

Sämtliche Spendengelder, die bislang für Rene eingegangen sind, würden bei "Herzkind e.V." bleiben, heißt es weiter auf der Facebook-Seite. Herzkind habe unter anderem ermöglicht, dass Rene nach vielen Anfragen ein namensspezifisches Spendenkonto erhalten habe, worauf in den letzten etwa 500 Tagen die Spendengelder eingingen. Herzkind e.V. werde damit eine hohe fünfstellige Summe zur Verfügung gestellt, "mit bestem Gewissen, dass dieses Geld dort sehr sinnvoll eingesetzt wird", schreibt die Familie.

Geldbeträge, welche sich in den erwarteten Beileidskarten befinden könnten, will die Familie der Station Regenbogen der Kinderkrebsstation in Würzburg spenden.