Eltmann vor 16 Stunden

Wer will den Brunnen für Ostern schmücken?

Der Obst- und Gartenbauverein in Eltmann schmückt auch in diesem Jahr den Osterbrunnen auf dem Marktplatz in Eltmann. Aus diesem Grund sucht der Verein für Montag, 8. April, freiwillige Helfer. Treffp...