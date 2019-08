Wer will Botschafter werden?

Der Markt für Genusserlebnisse boomt: Fahrradtouren von Gasthaus zu Gasthaus, Verkostung von regionalen Spezialitäten, Einkaufen auf dem Bauernhof, Besichtigung von Handwerksbetrieben, Kurse zum Selbermachen von Bratwurst, Klößen oder Marmeladen - immer mehr Menschen wollen wissen, woher ihre Lebensmittel kommen, wer sie produziert hat und was drin ist. "Gerade Oberfranken hat ein besonders großes Potenzial, um Kulinarik mit Tourismus zu verknüpfen", so der Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner, Vorsitzender der Genussregion Oberfranken.

Dafür wird qualifiziertes Personal gebraucht, das in der Lage ist, die kulinarischen Besonderheiten der Genussregion Oberfranken Urlaubern, aber auch den Oberfranken fundiert darzustellen. "Deswegen bilden wir ab sofort wieder Genussbotschafter aus", so Norbert Heimbeck. Er ist Geschäftsführer des Vereins Genussregion Oberfranken und hat den Genussbotschafter-Lehrgang konzeptionell weiterentwickelt.

Genusserlebnisse kreieren

"Die von uns ausgebildeten Genussbotschafter sollen die Qualität, Vielfalt und Kultur oberfränkischer Spezialitäten und kulinarischer Genussmöglichkeiten kennen und außerdem in der Lage sein, für unterschiedliche Zielgruppen besondere Genusserlebnisse zu kreieren." Im Jahr 2014 wurde der Lehrgang für Genussbotschafter erstmals angeboten - damals nahmen mehr als 80 Personen teil. Seither ist die Nachfrage nach weiteren Kursen nicht verstummt. Deshalb hat sich der Verein entschlossen, das Angebot neu aufzulegen.

Zielgruppe des Seminars sind Genusshandwerker und Menschen, die bereits Berufserfahrung als Gästeführer, Naturparkranger oder in ähnlichen Bereichen haben. Angesprochen werden außerdem Menschen aus anderen Berufen, deren Herz für die regionale Kulinarik schlägt. In einem viertägigen Intensivkurs werden Spezialisten aus unterschiedlichen Fachbereichen Kenntnisse über die wichtigsten Lebensmittelbranchen vermitteln.

Community entwickeln

Neu ist, dass es nach dem Intensivkurs weitergeht, so Heimbeck: "Wir werden zusammen mit den Teilnehmern weitere Seminare anbieten, die mehrmals im Jahr stattfinden werden. Unser Ziel ist es, nicht nur die Kursthemen zu vertiefen, sondern vor allem durch den regelmäßigen Kontakt eine Community zu entwickeln, in der sich die Mitglieder gegenseitig unterstützen und Erfahrungen austauschen."

Neu ist auch, dass sich die Teilnehmer zum Abschluss einer schriftlichen Prüfung unterziehen und ein Zertifikat erhalten.

Der erste Intensivkurs findet am 8. und 9. Oktober sowie am 14. und 15. Oktober im Museumspädagogischen Zentrum (Mupäz) in Kulmbach statt. Anmeldungen nimmt ab sofort der Geschäftsführer der Genussregion Oberfranken, Norbert Heimbeck, Konrad-Adenauer-Straße 5, 95326 Kulmbach, entgegen.