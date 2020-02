Wer will an die Realschule

Die Realschule Gräfenberg lädt alle Eltern, die ein Kind in einer vierten Klasse der Grundschule oder einer fünften Klasse der Mittelschule haben und an einen Übertritt in die Realschule denken, zur Informationsveranstaltung am Donnerstag, 20. Februar, ab 19 Uhr in die Aula der Realschule ein. Es wird gebeten, die Kinder mitzubringen. Schulleitung und Beratungslehrer stellen am Informationsabend den Bildungsweg der Realschule vor, besprechen das Übertrittsverfahren, geben Entscheidungshilfen und informieren über schulische und berufliche Möglichkeiten nach dem Erwerb des Realschulabschlusses und Ganztagesangebote.

Die Lehrkräfte und Tutoren haben ein interessantes Programm für die zukünftigen Realschüler vorbereitet. Anmeldezeiten sind vom 11. bis 14. Mai, montags von 9 bis 18 Uhr sowie dienstags, mittwochs und donnerstags von 9 bis 16 Uhr. Der Probeunterricht findet am 19., 20. und 22. Mai, statt. red