Wer war schuld am Unfall?

Auf dem Berliner Ring kam es am Freitag kurz nach 4 Uhr zu einem Unfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Die beiden Autofahrer behaupteten jeweils, dass ein Spurwechsel die Unfallursache war, weshalb die Polizei Zeugen sucht. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 57-jährigen Audi-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Vortest ergab 0,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme nötig war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 4000 Euro.