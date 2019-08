Nach dem Brand eines Holzstoßes und einiger Bäume im Bereich des Trubbach-Zuflusses in den Main-Donau-Kanal vergangenen Mittwoch, bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand, hat die Polizei festgestellt, dass sich dort ein bis zwei Wochen vorher mehrere Personen mit einem Zelt aufgehalten hatten. Diese oder Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol