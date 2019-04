Wer war Magdalena?

Seit 2016 ist Maria Magdalena von der Kirche offiziell als 13. Apostelin von Jesus anerkannt. Wer war diese Frau? Was bewegte sie und veranlasste sie, sich Jesu Lehre anzuschließen? In einem Monolog erzählt die Schauspielerin Amelie Auer aus dem Leben Maria Magdalenas - ohne Jesus und mit ihm. Das Publikum erlebt den Auftritt einer Frau, die sich eineinhalb Stunden mit Wort, Gesang und Bewegung öffnet. Das Stück "Maria Magdalena" mit Amelie Auer ist am Ostermontag, 22. April, um 19 Uhr im Avena-Hof in Königsfeld zu Gast. Karten gibt es unter Telefon 09207/988651. red