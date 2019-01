Wer war der Parkrempler?

Einen Reparaturschaden in Höhe von rund 5000 Euro hinterließ ein Unfallflüchtiger an einem grauen Audi A 4 am Mittwoch. Am Mittwoch gegen 18.15 Uhr parkte der Pkw auf dem Rewe-Parkplatz in Lichteneiche und anschließend auf dem Obi-Parkplatz in Bamberg. Ein unbekannter Autofahrer fuhr auf einem der Parkplätze gegen den hinteren linken Kotflügel und die Fahrzeugtür. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt unerkannt fort. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310. red