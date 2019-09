Wer war denn "der Bolle"?

"Aber dennoch hat sich Bolle janz köstlich amüsiert": Fast jeder kennt den Gassenhauer, der in Berliner Mundart den abenteuerlichen Ausflug eines Mannes "nach Pankow" karikiert. Das Gegenteil dieses versumpften Typs ist Carl Bolle, der ebenfalls aus dem Berliner Umkreis stammt. Aus schwierigen Kindheitsverhältnissen, aus gesundheitlichen Miseren arbeitete er sich zu einem Unternehmer herauf, der sich selbst durch herbe Schicksalsschläge nicht von Neuanfängen abhalten ließ. Über diese interessante Persönlichkeit erzählt Johanna Hausdörfer im Rahmen des Literaturcafés in der Lukaskirche am Dienstag, 24. September, um 15 Uhr, im Gemeindezentrum. Es gibt eine gute Busverbindung. red