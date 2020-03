Wer war am 6. März im Albertinum?

Dem Gesundheitsamt Coburg wurde am Mittwochabend der erste Coronavirusfall gemeldet. Der 56-jährige Familienvater aus dem Landkreis könnte weitere Menschen mit Covid-19 angesteckt haben: Er besuchte am Freitag, 6. März, die Informationsveranstaltung des Gymnasiums Albertinum. Alle Teilnehmer dieser Veranstaltung sind nun aufgefordert, sich umgehend telefonisch an das Gesundheitsamt Coburg, Telefon 09561/5140, zu wenden. Die übrigen weiterführenden Schulen in Coburg hatten ihre geplanten Informationsveranstaltungen schon am Dienstag abgesagt.

Wie das Landratsamt Coburg am Mittwochabend informierte, war der infizierte Mann in den Faschingsferien im Urlaub in Südtirol und hat sich dort mit dem Virus angesteckt. Er kam am 1. März aus dem Urlaub zurück und verspürte am Freitag, 6. März, Kopfschmerzen. Am Dienstag dieser Woche nahm sein Hausarzt einen Abstrich. Das Ergebnis aus dem Labor kam am Mittwochabend und war positiv.

Der Mann und seine Familie befinden sich dem Landratsamt zufolge nun in häuslicher Quarantäne. Die Kinder gingen nach den Ferien - also am 2. März - ganz normal zur Schule, befinden sich aber, wie in der vom 7. März erlassenen Allgemeinverfügung des Bayerischen Ministeriums für Gesundheit und Pflege vorgesehen, bereits seit dieser Woche nicht mehr in ihren Schulen. Als Vorsichtsmaßnahme ordnet das Schulamt an, dass die Kinder der Klasse 4b an der Grundschule Weitramsdorf sowie die Kinder der Klasse 6d an der Realschule Coburg II den Unterricht in dieser Woche nicht mehr besuchen, sondern zu Hause bleiben. Die Familienmitglieder sollten noch am Mittwochabend darauf getestet werden, ob sie das Virus ebenfalls in sich tragen. Das Ergebnis des Abstrichs wird im Laufe des Donnerstags erwartet.

Die weiteren Kontaktpersonen des Mannes werden vom Gesundheitsamt Coburg derzeit ermittelt.

Weitere Informationen kündigte das Landratsamt für Donnerstag an. red