Wer vermüllt die Uetzinger Flur?

Im Gemeindebereich von Uetzing wurden erhebliche Ablagerungen von Bauschutt und Grüngut entdeckt. Diese befinden sich zum einen in der Verlängerung der Straße "Am Kapellenberg" in Richtung "Alter Staffelberg" beim dortigen Wegkreuz. Zum anderen im "Gossental" am dortigen Flurbereinigungsweg in Richtung Vierzehnheiligen, etwa 500 Meter oberhalb des "Leutnerbrunnens". Die polizeilichen Ermittlungen wurden eingeleitet.