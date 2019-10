Das Forchheimer Tierheim informiert, dass am Montag eine braun-getigerte Kätzin mit weißen Abzeichen auf der Schleuseninsel gefunden wurde. Wer hat Katzenbabys und vermisst deren Mutter? Eine Suche nach den Katzenkindern am Fundort der Kätzin blieb leider ergebnislos. Des Weiteren wurde ein rot-getigertes, circa fünf Monate altes Katerchen vergangene Woche in Hausen aufgegriffen. Die Besitzer können sich im Tierheim Forchheim, Zur Staustufe 36, Telefon 09191/66368, melden. red