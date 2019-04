Wer vermisst kleinen schwarzen Hund?

Am späten Montagnachmittag ist einem jungen Mann ein circa 30 Zentimeter großer schwarzer Hund in Treinfeld zugelaufen. Der Hund trug weder Halsband noch sonst irgendwelche Auffälligkeiten. Der Besitzer wird gebeten, sich mit der Polizei-Inspektion Ebern unter Telefon 09531/9240 in Verbindung zu setzen. pol