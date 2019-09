Hammelburg vor 19 Stunden

Zugeflogen

Wer vermisst einen Sittich?

Ein entflogener Nymphensittich ist vom Tierschutzverein in Elfershausen gefunden worden. Der Vogel befindet sich derzeit bei Rudolf Hanke in Hammelburg, Adalbert-Stifter-Str. 12, in Pflege. Der Besitz...