Wer vermisst einen Feuerlöscher?

Während einer Streifenfahrt wurde am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein junger Mann in der Nürnberger Straße, Höhe Hausnummer 25, angetroffen. Der 23-Jährige, der in Neumarkt in der Oberpfalz wohnt, führte einen sechs Kilogramm schweren Feuerlöscher der Marke "Protex" (ABC-Pulver) mit. Auf Nachfrage konnte der junge Mann keine plausible Erklärung geben, warum er denn mit einem Feuerlöscher unterwegs sei und wo er den Feuerlöscher denn her habe. Aufgrund des naheliegenden Verdachts des Diebstahls wurde der Feuerlöscher sichergestellt. Mögliche Geschädigte des Diebstahls werden gebeten, sich unter Telefon 0951/9129-210 bei der Polizei Bamberg-Stadt zu melden.