Wer vermisst ein Fahrrad?

In Hausen in der Straße Am Gehweg auf Höhe der Hausnummer 1 wurde ein Klappfahrrad aufgefunden. Wer ein solches Fahrrad vermisst oder weiß, wem ein solches Fahrrad gehören könnte, wird gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol