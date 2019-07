Lichtenfels vor 18 Stunden

Wer vermisst ein BMX-Fahrrad?

Polizeibeamte führten am Sonntag gegen 17.45 Uhr am Bahnhof eine Personenkontrolle durch. Hierbei fiel ihnen auf, dass am petrolfarbenen BMX-Rad eines 16-Jährigen die Rahmennummer herausgeschliffen wo...