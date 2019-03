Wer vermisst diese Katzen?

Diese beiden weiblichen Katzen wurden am Samstag, 16. März, in Waldsachsen beim Sportplatz gefunden. Beide waren einige Stunden an einer Stelle und bewegten sich nicht. Wer die beiden Katzen kennt oder vermisst, sollte bitte im Tierheim anrufen unter 09561/30330. Sachdienliche Hinweise zu den Besitzern oder ihrem Zuhause nimmt das Tierheim Coburg, Brandensteinsebene 20, in Coburg entgegen. Das Tierheim ist für Besucher von Freitag bis Sonntag jeweils von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet. Foto: Tierheim