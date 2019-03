Wer übernimmt für mich einmal die Verantwortung?

In der kommenden Woche richten wir den Blick auf das Thema Verantwortung. Verantwortung kann und muss man in vielen Lebensbereichen übernehmen - wie steht es mit dem eigenen Leben im Alter? Oder dem Leben der Eltern?

Der Fränkische Tag lädt seine Leser zu einem Gesprächsabend über das Altwerden ein, besonders im Blick auf Patientenverfügung und Betreuungsvollmacht. Was ist sinnvoll, was braucht es wirklich? Wie geht man mit beginnender Demenz um? Wie bringt man den Eltern bei, dass im Notfall einer aus der Familie (oder alle?) Verantwortung übertragen bekommen sollen? Wie geht man es an ...

Der Abend am Dienstag, 19. März, um 19 Uhr ist vor allem für die "50er" gedacht. Für die Generation, die sich jetzt mit dem Thema Pflege befassen muss, weil ein Elternteil nicht mehr kann.

Aber auch der Blick auf das eigene Altern ist Thema. Schließlich muss man vielleicht doch irgendwann einmal jemandem die Verantwortung für das eigene Leben übergeben?

Zu Gast hat die Lokalredakteurin Brigitte Krause im "Awoccino" des Seniorenheims der Arbeiterwohlfahrt in Knetzgau die Fachfrau Michaela Albersdörfer. Sie schult als "Demenz-Coach" nicht nur Angehörige, sondern auch Betreuungspersonal. kra