Wer trat gegen den Außenspiegel?

Am Dienstagabend zwischen 17.30 und 21.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter vermutlich mit einem Fußtritt den linken Außenspiegel eines in der Kronacher Straße geparkten, silberfarbenen VW Polo, so dass ein Schaden von etwa 300 Euro entstand. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/95200 mit der Polizei-Inspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol