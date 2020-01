Wer spielt mit?

Fünf Gruppen heizen den Metalfans aus nah und fern am Samstag, 25. Januar, ab 20 Uhr im "Zebra" in Hausen ein. An dem Musikfestival, das den sperrigen Titel "Forced to defy the frogstar with style" trägt, nehmen teil: "Defy the laws of tradition" (Nürnberg/Metal), "Frogstar battlemachine" (Hof/Crosscore), "Painstyle" (Lichtenfels/Death Metal), "When you jumping" (Kulmbach/Hip-Hop und Rock), "Forced to fly" (Altenkunstadt/Lichtenfels/Heldritt/Würzburg/Progressive Thrash Punk).