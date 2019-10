Wer spielt am besten?

In Zusammenarbeit mit der Tischtennisabteilung der SpVgg/DJK Heroldsbach/Thurn finden am Mittwoch, 30. Oktober, um 17 Uhr die offiziellen Tischtennis-Schul-Mini-Meisterschaften in der Hirtenbachhalle in Heroldsbach statt.

Zum 37. Mal in Folge richtet die Tischtennisabteilung der SpVgg/DJK die Meisterschaften für Mädchen und Jungen bis zwölf Jahren aus. Alle Mädchen und Jungen aus der Großgemeinde sind startberechtigt. Anmelden kann man sich in der Raiffeisenbank Heroldsbach, (während der Schalterstunden) - und für Kurzentschlossene eine halbe Stunde vor Turnierbeginn (ab 16.30 Uhr) in der Halle. Das Turnier dauert circa zwei Stunden.

Für Fragen stehen Richard J. Gügel (Telefon 0171/4251331) oder Peter Prade (Telefon 09190/1220) zur Verfügung. red