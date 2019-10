Ebensfeld vor 15 Stunden

Wer spendet Erntegaben für die Kirche?

Der Verein für Garten- und Landschaftspflege sucht für den Erntedankaltar in der Kirche Obst, Gemüse und Blumen. Treffpunkt zum Aufbau ist am Samstag, 5. Oktober, um 10 Uhr in der Kirche. red