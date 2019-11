Wer soll Bürgermedaille in Sand bekommen?

Der Gemeinderat Sand hat im Januar 2019 beschlossen, Bürger, die sich um die Gemeinde besonders verdient gemacht haben, mit einer Bürgermedaille zu ehren. Bürgermeister Bernhard Ruß weist darauf hin, dass bis zum 15. Dezember noch Vorschläge gemacht werden können. Diese sind an den Bürgermeister im Rathaus zu richten. Gewürdigt werden sollen mit der neu geschaffenen Bürgermedaille besondere Verdienste und Leistungen auf sportlichem, sozialem, kulturellem, wohltätigem oder beruflichem/wirtschaftlichem Gebiet sowie im Ehrenamt und in der Kommunalpolitik. Geehrt werden können Personen, die in Sand wohnen oder einer Gruppe oder einem Verein in Sand angehören. Die Entscheidung über die Verleihung trifft der Gemeinderat. Die Verleihung findet im ersten Quartal des Jahres an einem Ehrenabend unter Beteiligung der Sander Ortsvereine statt. red