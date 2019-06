Wer singt wie Bryan?

Bryan Adams füllt bis heute die Konzerthallen und sein Song "Summer of 69" beschreibt bis heute das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Jetzt sucht Radio Bayern 1 "Bayerns besten Bryan". Der oder die Gewinnerin wird am Samstag, 29. Juni, in Bad Bocklet "Summer of 69" live vor Publikum performen.

Bewerber und Bewerberinnen schicken ihre Audio-Kostprobe als Sprachnachricht bis zum Mittwoch, 19. Juni, an Bayern 1, Tel.: 0151/ 1958 9000. "Bayerns bester Bryan" gewinnt nicht nur den Auftritt seines Lebens, er trifft auch die 80er-Superstars Kim Wilde und Alphaville backstage. Eine Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen in Bad Bocklet und Catering am Veranstaltungstag kommen noch dazu!

Die Bayern 1 Jury stellt dann ab 20. Juni die drei besten Bewerber vor. Ab da wird in einer Publikumsabstimmung auf bayern1.de entscheiden, wer "Bayerns bester Bryan" wird.

Alle Inforamationen zur Aktion und Teilnahmebedingungen gibt es im Internet unter: https://www.br.de/radio/bayern1/bayerns-bester-bryan-100.html

Alle Informationen zum Sommerfestival in Bad Bocklet finden Sie unter : https://www.br.de/radio/bayern1/sommerfestival-100.html. red