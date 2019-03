Knetzgau vor 15 Stunden

Wirtshaussingen

Wer singt mit in Knetzgau?

Das nächste Knetzgauer Wirtshaussingen findet am Freitag, 15. März, ab 19 Uhr in der Gaststätte "Mainaussicht" in Knetzgau statt. Alle Sangesfreunde sind dazu eingeladen, informieren die Organisatoren...