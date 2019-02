Wer sah den weißen Kleintransporter?

Unbekannte Täter haben am vergangenen Samstag in der Zeit von 17.45 bis 18 Uhr in der Industriestraße bei einem Abschleppunternehmen drei Metallgitterboxen mitgenommen. Die Täter waren dazu mit einem weißen Kleintransporter auf das Firmengelände gefahren. Der Entwendungsschaden beträgt etwa 250 Euro. Wer kann Hinweise zu dem weißen Kleintransporter oder den Tätern geben? Hinweise erbittet die Polizei in Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030.