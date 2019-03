Wer raucht am langsamsten?

Am Samstag, 23. März, veranstaltet der Pfeifenclub ab 18 Uhr im Musikerheim sein Königsrauchen. Beim Wettbewerb im Zigarre-Langsamrauchen geht es darum, die Zigarre so lange wie möglich am Rauchen zu halten beziehungsweise die Asche möglichst lange an der Zigarre zu halten. Wettkampfstart ist um 19 Uhr. marr