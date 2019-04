Wer öffnet 2020 seine Gartentür?

Der "Tag der offenen Gartentür" hat sich im Landkreis Haßberge zu einem großen Event entwickelt. Gartenfreunde können den Termin kaum erwarten und freuen sich auf den berühmten Blick über den Gartenzaun. Jedes Jahr kommen Tausende in den jeweiligen Ausrichtungsort. Sie freuen sich auf Vielfalt und Pflanzenreichtum, auf Ideen und Anregungen, auf nette Begegnungen und gute (Garten-)Gespräche. Der Blick in Nachbars Garten ist verlockend, und er stillt nicht nur die menschliche Neugierde, sondern vermittelt auch Impulse für die eigene Gartenwelt.

Bewahrung der Gartenkultur

Für den Kreisverband für Gartenbau und Landespflege ist der "Tag der offenen Gartentür" eine wichtige Veranstaltung, um auf die Schönheit von Gärten und die Freude am Gärtnern hinzuweisen. Er ist wichtig, um für die Erhaltung und Bewahrung der Gartenkultur zu werben, denn wie könnte besser dafür geworben werden als mit schönen Gärten selbst? Und das geschieht sogar mit Unterstützung leidenschaftlicher Gärtner.

Der "Tag der offenen Gartentür" findet heuer wie immer am letzten Sonntag im Juni statt, in diesem Jahr also am 30. Juni in Wasmuthhausen (Maroldsweisach).

Noch kein Ausrichter in Sicht

Ob die Veranstaltung auch im Jahr 2020 stattfinden kann, steht aktuell noch auf der Kippe: Bisher hat noch kein Gartenbauverein und keine Dorfgemeinschaft Interesse an der Ausrichtung gezeigt.

Eine Durchführung ist aber nur möglich, wenn engagierte Gartenbesitzer ihr Garten-Paradies für Besucher öffnen und eine Dorfgemeinschaft die Organisation der Veranstaltung schultert.

Für nähere Informationen steht das Sachgebiet Gartenbau am Landratsamt unter der Telefonnummer 09521/942618 zur Verfügung. Der Kreisverband unterstützt, wie er mitteilt, die Initiatoren bei der Suche und Auswahl der Gärten. red