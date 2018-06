Wer noch einen Ausbildungsplatz sucht

Die Medau-Schule bietet am Mittwoch, 4. Juli, wieder einen Infoabend für die Ausbildungen in diversen Therapieberufen an. Dieser Termin ist für Schulabgänger, die noch keinen Ausbildungsplatz haben. Für den Beginn im Oktober sind noch einige Plätze frei, Bewerbungen sind noch möglich. Beginn ist um 18 Uhr. Anmeldung sind erbeten unter Telefon 09561/83570 oder per Mail an: info@medau-schule.de. red