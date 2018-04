Wer möchte Spielmobilbetreuer im Landkreis Lichtenfels werden?

red



Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Lichtenfels bildet wieder Spielmobilbetreuer aus. Wer Teil des Spielmobil-Teams werden und diese verantwortungsvolle Tätigkeit übernehmen möchte, kann alle nötigen theoretischen und praktischen Grundlagen in einer zweitägigen Schulung am 20. und 21. April erlernen. Die Ausbildung ist für alle Teilnehmer kostenlos.Strahlende Kinderaugen, gute Laune, viel Spaß und tolle Kollegen - so beschreiben es die Spielmobiler, wenn sie über ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Betreuer der Kommunalen Jugendarbeit Lichtenfels sprechen. "Es ist schön zu sehen, dass alle immer voller Vorfreude auf die Ankunft des Spielmobils warten", meint zum Beispiel Sarah (22), die bereits mit 16 Jahren in diesem Ehrenamt angefangen hat. Sie ist nicht die einzige Betreuerin, die sich langjährig für dieses Ehrenamt engagiert. Manche nehmen sich auch die Zeit neben Ausbildung und Studium und beteiligen sich an Einsätzen an Wochenenden oder in den Sommerferien. Jeder entscheidet selbst, wie viel Freizeit er investieren möchte. Je länger man dabei ist, desto mehr Verantwortung kann man übernehmen. Jeder bekommt seine Zeit, um in die verschiedenen Aufgabenbereiche hineinzuwachsen und sich unter Anleitung auszuprobieren.Nina (21) meint hierzu: "Ich bin gerne Spielmobilerin, weil mir die kreative und selbstständige Arbeit mit den Kindern und die wechselnden Teams Spaß machen. Man wird selbstbewusster und selbstständiger, weil man eigenständig Aufgaben übernehmen und umsetzen darf." Dies funktioniert vor allem durch ein Team, in dem jeder respektiert wird und die neuen Betreuer von den Erfahrenen lernen. Diese wiederum verbessern ihre eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten durch die praktische Anleitung vor Ort. Dies bestätigt auch Jacqueline (20): "Ich bin gerne beim Spielmobil, weil man immer wieder neue Leute kennen lernt und alle Spielmobiler und die Kinder super lieb sind."Voraussetzung für die Teilnahme sind der Spaß am Umgang mit Kindern, ein Mindestalter von 16 Jahren, der Nachweis der Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs und die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses. Für die Mitarbeit bietet die Kommunale Jugendarbeit eine Aufwandsentschädigung von acht Euro pro Stunde, auf Wunsch einen Ehrenamtsnachweis für Schule, Ausbildung oder Studium und viel Spaß in einem kreativen Team. Die Anmeldung kann über das Landratsamt Lichtenfels Kommunale Jugendarbeit, Telefonnummer 09571/18-109, E-Mail jugendarbeit@landkreis-lichtenfels.de oder im Internet unter www.landkreis-lichtenfels.de erfolgen, wo es auch weitere Informationen gibt.