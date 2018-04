Wer möchte Maler werden?

Kenntnisse in "Mischtechnik für Anfänger und Fortgeschrittene" vermittelt eine Veranstaltung der Volkshochschule Oberaurach. Wer gern malt oder das Malen als Hobby entdecken will, der ist richtig beim Halbtagesseminar der VHS am Samstag, 21. April, von 10 bis 14 Uhr im Umweltbildungszentrum in Oberschleichach. Die Teilnehmer können in die Welt der Farben eintauchen, wie die Volkshochschule mitteilte. Sie arbeiten auf Leinwand mit verschiedenen Techniken. Es werden einfache Landschafts- und Blumenmotive erstellt. Die Kursleiterin ist Hiltrud Skilandat (Anmeldung bei Anita Amend,

Telefon 09529/1249). red