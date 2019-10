Wer möchte Kirchenführer werden?

Das evangelische Bildungswerk Kronach startet im Februar 2020 in Zusammenarbeit mit den benachbarten Bildungswerken im westlichen Oberfranken eine Kirchenführerausbildung, die im November mit einem Zertifikat der evangelischen Landeskirche abschließt. In vier Tagesseminaren und drei Kompaktwochenenden erhalten die Teilnehmer das Handwerkszeug für Kirchenführungen.

Weitere Informationen gibt es am Dienstag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus neben der Christuskirche in Kronach, Johann-Nikolaus-Zitter-Straße 2 a oder beim evangelischen Bildungswerk KLM in Michelau, Kirchplatz 5, Telefon 09571/896491, E-Mail: mail@ebw-klm.de. red