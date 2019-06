Wer möchte Jobentdecker werden?

Gute Nachricht für alle, die sich noch nicht fristgerecht bewerben konnten oder vielleicht einfach noch nicht dazugekommen sind: Der Landkreis Haßberge hat die Bewerbungsfrist für das aktuelle Pilotprojekt "Jobentdecker 2019" um eine Woche bis zum 7. Juli (Sonntag) verlängert, wie das Landratsamt mitteilte.

Um was geht es konkret? Gesucht werden drei Jobentdecker, die jeweils vier verschiedene Jobs und Freizeitaktivitäten testen und anschließend ihre Erfahrungen und Erlebnisse auf Instagram und der Homepage bloggen. Damit erhalten Jugendliche, Schüler ab 16 Jahren und Studenten aus dem Landkreis eine besondere Möglichkeit, in den Sommer- oder Semesterferien ihre Heimat von einer neuen Seite kennenzulernen und auszutesten, welche Berufsbilder zu ihnen passen. Neben einem Zeugnis für spätere Bewerbungen winkt den "Jobentdeckern" eine Entlohnung von jeweils 950 Euro in ihrem vierwöchigen Ferienjob als Blogger.

Mit diesem Pilotprojekt, gefördert durch das Regionalmanagement, schlägt der Landkreis zwei Fliegen mit einer Klappe: Junge Menschen können bei Arbeitgebern hineinschnuppern und gleichzeitig rühren sie über die neuen Medien die Werbetrommel für den Landkreis Haßberge.

Großes Interesse der Firmen

Das Interesse der Unternehmen an der Initiative ist groß. 14 Betriebe aus dem Landkreis aus den unterschiedlichsten Berufssparten haben sich angemeldet und bereiterklärt, den Jobentdeckern Einlass zu gewähren: Von Handwerk bis zu IT und Naturwissenschaften ist ein breites Spektrum vertreten, das interessante Einblicke und spannende Berufsfelderkundungen für die Jobentdecker verspricht.

Die teilnehmenden und kooperierenden Betriebe aus dem Landkreis werden am Montag, 15. Juli, in einer Abendveranstaltung des Landratsamtes offiziell als Kooperationspartner des "Jobentdecker-Projektes" vorgestellt. Unter dem Titel "Job-entdecker meets Unternehmen" gibt es dabei die erste Gelegenheit zum Austausch zwischen den Jobentdecker-Bewerbern und den Unternehmen.

Weitere Informationen finden sich unter www.jobentdecker-has. de. Dort steht auch ein kurzes Video online, in dem das Projekt erläutert wird. red