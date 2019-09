Wer möchte Instrument lernen?

Die Heinrich-Faber-Musikschule kann noch Schüler aufnehmen. Angeboten wird unter anderem die musikalische Früherziehung, diese spricht Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren an. Hier gewinnen die Kinder in kleinen Gruppen den ersten Einblick in die Welt der Musik. Spielerisch erkunden sie Klänge, Rhythmen in Tanz, Gesang und Bewegung. Auch wird ein Einblick in die Notenschrift gewährt. Kleine Lieder mit Begleitung am Glockenspiel oder Schlagwerken runden das ganze ab. Weiter werden angeboten: Klavier, Akkordeon, Orgel, Keyboard, Melodica, Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, Tuba, Waldhorn, Gitarre, Ukulele, Geige, Schlagzeug, Cajon, Gesang. Es besteht zudem ein Orchester. Daneben gibt es Akkordeonorchester, Gitarrengruppe, Querflötenspielkreise, Musicalgruppen, Bands. Informationen unter: www.musikschule-lichtenfels.de, info@musikschule-lichtenfels.de, Telefon 09571/73665 oder 01577/7298111, Ansprechpartner ist Reinhard Arnold. red