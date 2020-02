Wer möchte in den Staatsdienst?

Wer sich für eine Ausbildung in der öffentlichen Verwaltung interessiert, hat jetzt die Gelegenheit, sich für das Auswahlverfahren anzumelden. "Bei über 1200 Ausbildungsplätzen bestehen besonders gute Chancen für einen Einstieg in die Beamtenlaufbahn. Ob beispielsweise bei einer Regierung oder einem Landratsamt, am Gericht oder Finanzamt - die beruflichen Möglichkeiten in einer zukunftsorientierten und leistungsfähigen öffentlichen Verwaltung sind breit gefächert und anspruchsvoll", erklärt Finanz- und Heimatminister Albert Füracker laut einer Mitteilung seines Ministeriums.

"Schon während der Ausbildung über 1300 Euro im Monat verdienen und im Anschluss ein zukunftssicherer, vielseitiger Arbeitsplatz - Staat und Kommunen machen es möglich", hebt Füracker zum Anmeldestart hervor.

Bis 6. Mai bewerben

Das zentrale Auswahlverfahren des Bayerischen Landespersonalausschusses ist Sprungbrett für eine Ausbildung im Jahr 2021 in Verwaltung, Justiz und dem Justizvollzugsdienst. Einmal jährlich werden gleichzeitig in circa 100 Orten in ganz Bayern in einem schriftlichen Test die Deutschkenntnisse, das Allgemeinwissen und logisch-schlussfolgerndes Denkvermögen geprüft. Bis zum 6. Mai 2020 kann sich jeder, der die Zugangsvoraussetzungen erfüllt, im Internet über den Online-Antrag unter www.lpa.bayern.de in nur wenigen Minuten zum zentralen Auswahlverfahren anmelden.

Infos im Internet

Auf der Internetseite lpa.bayern.de sind ausführliche Informationen rund um das Auswahlverfahren, insbesondere die Zugangsvoraussetzungen, der Ablauf der Prüfung und eine Broschüre zu den Berufsfeldern abrufbar. Auskünfte erteilt auch die Servicestelle der Staatsregierung "Bayern Direkt" unter der Telefonnummer 089/122220. red