Wer möchte gemeinsam gärtnern?

In der monatlichen Werkstatt "Nachbarschaft" können die Teilnehmer Ideen für die Praxis entwickeln und umsetzen, die der Belebung und Verbesserung von Nachbarschaften dienen. Die Möglichkeit hierzu gibt es jeden letzten Donnerstag im Monat im Gemeindezentrum der Johanneskirche. Am nächsten Termin, 28. Februar, 18 bis 20 Uhr, steht die Planung eines Projekts "Gemeinschaftlich Gärtnern" an. Wer Lust hat, sich mit anderen um ein Gemüsebeet oder eine Blumenecke im Stadtteil zu kümmern, sollte dazu kommen. Angesprochen fühlen können sich Hobbygärtner und alle, die es noch werden möchten. Außerdem wird an diesem Abend noch gemeinsam Fasching gefeiert werden. Fragen beantwortet gerne Pfarrer Veit Röger unter Telefon 0151-18458677. red