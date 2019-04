Wer möchte Gastgeber für (junge) Italiener sein?

Vom Mittwoch, 26. Juni, bis Montag, 1. Juli, besucht eine größere Gruppe aus der Lichtenfelser Partnerstadt Ariccia die Deutsche Korbstadt Lichtenfels. Für einige der Italiener werden noch Gastgeberfamilien benötigt.

Da unter den Gästen auch fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 19 Jahren sind, wären Gastgeberfamilien mit etwa gleichaltrigen Kindern von Vorteil. Die Ariccia-Abteilung des Lichtenfelser Städtepartnerschaftskomitees wendet sich aus diesem Grund auch an interessierte Neueinsteiger, die über diese Gelegenheit mit in das obligatorische Austauschprogramm aufgenommen werden und im kommenden Jahr mit in die italienische Partnerstadt in der Nähe von Rom, am Rande der Albaner Berge, fahren könnten. Dort würden sie im Gegenzug bei Gastgeberfamilien untergebracht werden.

Italienischkenntnisse sind dabei keine zwingende Voraussetzung, gewisse Englischkenntnisse wären schon vorteilhaft.

Ansprechpartner

Interessierte Nichtmitglieder des Städtepartnerschaftskomitees können sich gerne zur Klärung von Fragen vorab unter Telefon 09571/70158 oder per E-Mail an guenter.reinlein@outlook.de an Abteilungspräsident Günter Reinlein wenden. Sie können zu diesem Zweck aber auch bei der Jahresversammlung des Lichtenfelser Städtepartnerschaftskomitees am Freitag, 12. April, ab 19 Uhr im Stadtschloss vorbeischauen. red