Wer möchte Baumpate werden?

Der Verein für Gartenbau und Heimatpflege Diebach hat eine Bestandsaufnahme der Obstbäume auf städtischen Grundstücken in der Gemarkung durchgeführt. So wurden über hundert Obstbäume erfasst. Ein Teil der Bäume wurde in den 80er Jahren von den Mitgliedern neu gepflanzt, manche sind aber weitaus älter. Das Obst dieser Bäume war früher bei den Bürgern begehrt und wurde vor der Ernte an den Meistbietenden versteigert. Diese Zeiten sind leider vorbei, so der Verein. Deshalb möchte der Verein Baumpatenschaften vergeben. Zunächst ist eine Laufzeit von fünf Jahren vorgesehen. In dieser Zeit hat der Baumpate Anspruch auf den Obstertrag. Er verpflichtet sich, im Gegenzug die Pflege der Bäume und des unmittelbaren Umfeldes zu übernehmen. Wer Interesse an so einer Patenschaft hat, kann an der Jahreshauptversammlung am Samstag, 7. März, 20 Uhr, im Gasthaus "Goldenes Ross" in Diebach teilnehmen. Der 1. Vorsitzende Kurt Heid (Tel.: 0171/454 46 50) steht für Anfragen zur Verfügung. red