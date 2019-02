Wer liest am besten vor?

Wer ist die beste Vorleserin oder der beste Vorleser der Stadt Bamberg? Beim Regionalentscheid des 60. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels lesen die Sieger der Schulentscheide in der Stadtbücherei Bamberg um die Wette. Der Regionalentscheid findet am heutigen Mittwoch ab 14.30 Uhr in der Stadtbücherei Bamberg in der Oberen Königstr. 4a statt. Eine Jury wird die Lesebeiträge der neun Schulsieger bewerten. Moderiert wird die Veranstaltung von Christiane Weiß, Leiterin der Stadtbücherei. Musikalische Umrahmung erfolgt durch das Klarinetten-Quartett "Powerhölzer" der Maria-Ward-Realschule Bamberg. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde und einen Buchpreis. Der Sieger oder die Siegerin des Stadtwettbewerbs darf zum nachfolgenden Bezirksentscheid fahren. Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. red