Wer lief über den schwarzen Golf?

Ein Unbekannter lief bereits in der Nacht auf Montag, 1. April, am Oberen Stephansberg über einen dort geparkten schwarzen VW Golf Sportsvan. Dadurch wurde das Auto an der Motorhaube und Windschutzscheibe dermaßen in Mitleidenschaft gezogen, dass dem Fahrzeughalter Sachschaden von etwa 3000 Euro entstanden ist. Hinweise nimmt die Bamberger Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen.