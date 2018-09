Wer kriegt den Hahn?

Am Kirchweihsonntag, 16. September, lädt die Ziegelangerer Kirchengemeinde zum Festgottesdienst in die Kilians-Kirche ein. Beginn um 8.30 Uhr. Am Kirchweihmontag, 17. September, freut sich die Heimatkapelle Ziegelanger auf Zuschauer und Teilnehmer beim Hahnenschlag. Lose werden in den nächsten Tagen sowie kurz vor Beginn verkauft. Beginn ist um 17 Uhr an der Ziegelangerer Wed neben dem Rummelplatz. red