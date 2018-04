Wer jubelt?

Wer vor 25, 40, 50, 60, 65 Jahren in der Pfarrkirche Sankt Elisabeth bzw. Filialkirche Sankt Josef, Thonberg, oder wo anders die erste heilige Kommunion empfangen hat, feiert am Sonntag, 29. April, um 10 Uhr, einen gemeinsamen Festgottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Elisabeth. Die Jubelkommunionteilnehmer sammeln sich um 9.30 Uhr im Pfarrzentrum neben der Kirche und ziehen dann gemeinsam zur Eucharistiefeier in die Pfarrkirche ein. Anmeldung nimmt das Pfarrbüro, zu den üblichen Bürostunden: Dienstag 15 bis 18 Uhr sowie Mittwoch bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, entgegen. red