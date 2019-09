Wer jubelt im Rödentaler Derby?

Zwölfte Runde im Fußball-Kreisliga-Karussell und der Ball rollt wieder. Die Tabelle entzerrt sich, langsam beginnen beim ein oder anderen Abwehrspieler die Beine schwerer zu werden oder auch der Kopf des Stürmers ist nicht mehr so frei vor dem Tor.

Dies könnte auch ein Grund beim Aufsteiger TSV Mönchröden II für die Minikrise sein. Ganz im Gegensatz dazu sieht es beim VfB Einberg aus. Die Schulz-Elf ist auf Rang zwei geklettert und kommt es zum Derby gegen die "kleinen Mönche". Gründe für das Tageblatt, diese Partie etwas genauer unter die Lupe zu nehmen:

Die Statistiken

Das Rödentaler Derby gab es in dieser Konstellation in Pflichtspielen offiziell noch nicht, aber durch den Aufstieg des TSV Mönchröden II wird am Sonntag die Premiere um 15 Uhr angepfiffen. Beide Teams liegen in Sachen gelbe Karten fast gleich auf (20:19), lediglich eine Ampelkarte für die Gäste kommt noch hinzu.

Zuschauertechnisch trennt die Teams schon mehr. Während in Einberg im Schnitt über 130 Fußballfans kommen, schauen bei der Spielgemeinschaft meist nur um die 60 Personen zu den Heimspielen vorbei. Zum Derby kann der VfB sogar mit seiner Saisonrekordkulisse von über 200 rechnen.

Die Ausgangslage

Die Tabelle lügt nicht und das heißt der VfB Einberg ist klarer Favorit. Platz zwei und zuletzt fünf Siege und zwei Remis sind das Resultat guter Arbeit, während im anderen Lager nach vier Pleiten zumindest wieder ein Punktgewinn zuletzt heraussprang. Der TSV Mönchröden II rangiert mit bereits 34 Gegentoren nur auf Rang 15. Dazu kommt noch die eklatante Auswärtsschwäche der Kilic-Elf, die noch keinen Zähler auf fremden Platz einfuhr.

Das Personal

Beim VfB Einberg stimmt derzeit vieles. Auch die Mischung aus alten Hasen und jungen Wilden. Dabei profitieren die "Rothosen" natürlich vom wieder genesenen VfB-Urgestein Andreas Schreiner, der als Abräumer im Mittelfeld und auch schon zwei Mal als Torschütze in Erscheinung trat. Aber auch Fabian und "Ex-Mönch" Philipp Friedrich, sowie Sebastian Faber bringen mit ihrer Erfahrung viel Ruhe und Souveränität mit.

Hinzu kommt, dass auch die drei aus der JFG (Hein, Kleinlein, Übelhack) voll eingeschlagen haben. Verletzt fehlt zurzeit nur Yannick Weyhersmüller bis zur Winterpause, da er sich gegen Weidhausen den Ellenbogen brach. Auf der anderen Seite ist der Kader oft eine kleine Lotterie. Immerhin kann man auf die Ersatzspieler der Bezirksliga-Elf bauen, da diese bereits am Samstag spielt. Knauer und Bohnengel sollten aber schon mal sicher sein.

Die Stimmen

"In Derbys geht es von Null los und die Tabelle interessiert keinen" - diesen Satz erwähnten kurioserweise beide Seiten fast im exakten Wortlaut. Einbergs Coach Thomas Schulz warnt davor den Gast zu unterschätzen oder aufgrund der Auswärtsschwäche von einem "Spaziergang" zu reden. Das sei unsinnig. Auf der anderen Seite beschwört Keeper Tim Wachsmuth gerade den Druck auf den Schultern der Heimmannschaft und hofft: "Die Geschichte könnte doch kaum besser sein, wenn du ohne Auswärtspunkt zum Tabellenzweiten reist und dann ausgerechnet im Derby den Bock umstößt!"

Gründe um diese Aussage zu untermalen hat der 29-jährige HSC-Fan auch gleich noch: "Wir haben zuletzt endlich mal zu Null gespielt und nach drei Spielen ohne eigenen Treffer wird es höchste Zeit, dass wir unsere Chancen auch mal wieder nutzen." Im Lager der "Rothosen" kann man dennoch gelassen auf die Partie blicken, denn nach der tollen Serie zuletzt hat man viel Selbstvertrauen gesammelt.

Trainer Thomas Schulz schwärmt geradezu von der Trainingsbeteiligung und macht vor allem Willen, Laufbereitschaft und Teamgeist für den starken Saisonbeginn verantwortlich. "Wir bringen unser Motto - Einer für Alle, Alle für Einen - zurzeit sehr gut auf den Platz", erklärt der 48-jährige Übungsleiter und fügt hinzu: "Weiterhin von Spiel zu Spiel schauen, denn in meinen Augen sind noch immer der TSV Meeder und die TSG Niederfüllbach die Favoriten auf die beiden ersten Plätze, aber wir wollen schon solange es geht mitmischen."

Die weiteren Partien

Am Samstag eröffnet der TV Ebern gegen den TSV Heldritt (Anstoß 15.30 Uhr) diesen Spieltag. Nur 30 Minuten später empfängt Staffelstein den TSV Grub am Forst, das Überraschungsteam der letzten Wochen. Vor allem der Derbysieg gegen Niederfüllbach zeigt, dass in solchen Nachbarschaftsspielen die Tabelle keine Rolle spielt.

Zweimal 3:5 - was jetzt?

Das Spitzenspiel steigt dann am Sonntag in Niederfüllbach: Die TSG will mit einem Sieg am TSV Großgarnstadt vorbeiziehen. Beide Teams verloren zuletzt spektakulär mit 3:5 wobei der Aufstiegsaspirant allerdings auf Leonhard Scheler und Manuel Friedlein verzichten musste. Spitzenreiter Meeder gibt beim SV Türkgücü Neustadt seine Visitenkarte ab, während Schlusslicht Krecktal alles in die Waagschale werfen wird, um den SV Bosporus zuhause zu schlagen.

Im hinteren Mittelfeld tummeln sich die Reserve des FC Coburg und der TSV Pfarrweisach - der Sieger kann sich ein Polster verschaffen, die Mittelfeldposition zu behaupten. Andere Ziele verfolgt Aufsteiger Weidhausen. Die "Adler" könnten sich mit einem Sieg in Unterpreppach im Spitzendrittel festsetzen.