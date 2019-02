Wer ist "wild auf Wild?"

Koch Johannes Haueis möchte Interessierte in die Geheimnisse der Wildküche einweihen. Auch wer bisher einen Bogen um Wildschwein, Hirsch, Reh & Co. gemacht habe, werde nach diesem Kurs zum "wilden Koch", verspricht er.

Die verschiedenen Fleischarten, Zubereitungsmöglichkeiten und Geschmacksrichtungen lassen Haueis zufolge eine Vielzahl an Gerichten zu. Er biete zwei Termine an: am Donnerstag, 28. Februar, und am Samstag, 2. März, jeweils um 14 Uhr und um 19 Uhr in der Gaststätte Haueis in Hermes.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist bis 15. Februar in der BBV-Geschäftsstelle Kulmbach (Telefon 09221/97560, Fax 975656) notwendig. Veranstalter sind der BBV und der Ring junger Landfrauen. red